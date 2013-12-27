Times: Başbakan'a en büyük tehdit sadık müttefiki

Times gazetesi dış haberler sayfalarında Türkiye'de devam eden "yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına" büyük yer ayırırken Suna Erdem imzalı bir analiz de yayınladı.

Erdem'in "Başbakana en büyük tehdit onun sadık müttefiki" başlıklı analizi şöyle: "Recep Tayyip Erdoğan siyasi kariyerini kurtarmak için çabalarken sadık arkadaşı Abdullah Gül olası halefi olarak görülüyor.

İngiltere'de okumuş olan ılımlı Cumhurbaşkanı Gül, destekçileri tarafından Başbakan'a daha sakin bir alternatif olarak görülüyor.

10 yılı aşkın süredir devam eden işbirlikleri sırasında Gül iyi polis rolünü, Erdoğan da ülkeyi sert biçimde yeniden şekillendiren kötü polis rolünü oynadı.

Cumhubaşkanının başbakanla Kremlin stilinde görev değiştirmesi gerekebileceği dillendirilse de arkadaşlıklarında çatlaklar oluşmaya başladı.

Yaz aylarında İstanbul'da patlak veren protestolara sert tepkisinden dolayı AKP yurtiçinde ve dışında kınanırken Gül daha yumuşak bir yaklaşım izledi. Erdoğan'ın takipçilerinin kendisini indirmeye çalışmakla suçladığı Fethullah Gülen de (Gül gibi) davrandı.

Her ne kadar siyasi gözlemciler ikiliyi müttefik olarak görmese de Gül'ün Gülen destekçisi olarak tasvir ediliyor. Yine de şimdi tüm gözler Cumhurbaşkanı'nın benimseyeceği konuma çevrilmiş durumda.

Eğer Gül (Gülen'in) yanında yer alırsa Erdoğan'ın işi bitmiş demektir. Gittikçe kendini soyutlanan Erdoğan, siyasi kariyerinin hayatta kalması için eski arkadaşını kendine yakın tutmak zorunda olduğunun farkında."