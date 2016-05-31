Times: ABD'nin Kürtlerle ittifakı Türkiye'yi çileden çıkardı

İngiliz Times gazetesi, ABD'nin son dönemde Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerle kurduğu fiili ittifakın Türkiye'yi çileden çıkardığını yazdı.

Gazete Türkiye'nin Suriye'de izlediği politikayı "başına buyruk" olarak nitelendirdi, bu siyasetin "IŞİD'le mücadele önünde giderek daha büyük bir engel oluşturduğu" yorumunda bulundu.

Times'ın bu yorumu, gazetenin bugünkü başyazısında yer aldı.

Esasında başyazısının konusu, Irak ordusunun Felluce kentini IŞİD'den geri almak için başlattığı büyük operasyon.

Times'a göre Felluce'de çatışmalar "kanlı" olacak.

"Ancak bu operasyon, Musul'un kurtuluşu yolunda gerekli bir adım" diyor gazete.

Times, Musul'un Irak'ın en büyük ikinci kenti olduğunu hatırlatıyor; Felluce'nin IŞİD'den alınması halinde, bunun Musul için verilecek mücadelenin ve IŞİD'in Irak'tan tasfiyesinin habercisi olacağını vurguluyor.

"Türkiye'nin politikası başına buyruk"

Times'taki başyazı şu satırlarla noktalanıyor:

"IŞİD'e yönelik herhangi bir nihai saldırının başarısı büyük oranda kuzeyde Kürtlerin yapacaklarına bağlı. Kürtler şu ana dek örgüte karşı açık ara en etkili savaşçılar olduklarını kanıtladılar, Musul çevresindeki bazı köyleri de geri aldılar.

"Amerikalılar, Kürt savaşçıların yetenekli ve disiplinli olduklarını keşfetti. Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerle fiilen ittifak kurdu. Bu da Türkiye'yi çileden çıkardı.

"Türkiye, Suriye Kürtlerini, YPG'yi, ayrılıkçı PKK'lıların terörist müttefikleri olarak nitelendiriyor. Ancak Türkiye'nin başına buyruk politikası giderek IŞİD'le mücadele önünde daha büyük bir engel oluşturuyor. Şimdilik odaklanılması gereken ise Felluce'de zafer kazanmak olmalı."