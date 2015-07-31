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Sağlık

Times: 3 çocuk isteyen 23'ünde doğurmaya başlamalı

Araştırmaya göre, 41 yaşını geçmiş kadınların hamile kalabilme şansı yüzde 50

31 Temmuz 2015 10:49

Times gazetesinde yer alan bir araştırmaya göre, geniş aile isteyen kadınlar 20'li yaşların başından itibaren çocuk doğurmaya başlamalı. Uzmanlar 35 yaşından sonra hamile kalma şansının ciddi şekilde düşmeye başladığını belirtiyor.

Araştırmaya göre 3 ya da daha fazla çocuk isteyen bir kadın, ilk doğumunu 23 yaşında yaparsa, 3 ya da daha fazla çocuk doğurabilme şansı %90.

İki çocuk isteyen kadınların ise 27'yi geçirmemelerini öneriyor.

Tek çocuk isteyenler için önerilen yaş ise 32. Bu yaşa kadar hamile kalabilme ihtimali %90.

Araştırmaya göre, 41 yaşını geçmiş kadınların hamile kalabilme şansı ise %50.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, uzmanlar tüp bebek yönteminin bu süreyi en fazla 5 yıl uzatabileceğini belirtiyor ancak bu yöntemin "sihirli bir çözüm" olmadığını da ekliyor.

Araştırma Hollanda'da 10 bin çiftten toplanan bilgilerle bir bilgisayar programı oluşturularak yapılmış.

Uzmanlar ilk doğumu erken yaşta yapmanın, yeniden hamile kalabilmek için önemli olduğunu da belirtiyor.

Araştırma sonuçlara göre erkeğin yaşı 40'ın altında olduğu sürece, büyük sorun oluşturmuyor.

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