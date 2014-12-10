Time'ın 'Yılın Kişisi': Ebola ile mücadele eden görevliler

Time Dergisi editörleri "Time Yılın Kişisi" anketinde Ebola ile mücadele eden görevlileri seçti. Time dergisinin okuyucuları, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi 'Yılın Kişisi' seçmişti.

Time dergisi okuyucularının belirlediği listede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 29. sırada yer alırken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 26. sırada yer alıyordu.

Modi, Time'da kullanılan yaklaşık 5 milyon oyun yüzde 16'sından fazlasını alarak zirveye yerleşirken, okuyucuların verdiği bu kararın bağlayıcı bir özelliği bulunmuyor. Yılın kişisi TIME dergisinin editörleri tarafından seçiliyor.

Time Dergisi editörü Nancy Gibbs, “Yılın Kişisi” olarak neden Ebola ile mücadele edenleri seçtiğine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Risk aldılar, yılmadılar, fedakârlık yaptılar ve insanları korudular” dedi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, “Ebola Savaşçıları” arasında Ebola’dan kurtulmayı başaran ABD’li Doktor Kent Brantly de bulunurken, editör Gibbs Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü için çalışan bir hemşire asistanı olan Salome Karwah’a da dikkat çekti. Gibbs, Sarway için "Bir hafta içerisinde anne ve babasını kaybetmesine ve aynı zamanda kendisi de Ebola ile mücadele etmekte olmasına rağmen hastaların yanı başından ayrılmadığını" söyledi.

Yılın Kişisi adayları listesinde “Ebola Savaşçıları” nın ardında sırasıyla, Ferguson protestocuları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli girişimci Jack Ma ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani yer aldı.

Ebola salgını başta Liberya, Gine ve Sierra Leone’da olmak üzere Batı Afrika’da yaklaşık 18 bin kişiyi etkiledi.