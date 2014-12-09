Time Yılın Kişisi anketi sonuçlandı, 1. Hindistan Başbakanı, Esad 26, Erdoğan 29. sırada

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, TIME dergisinin 'Yılın Kişisi' oylamasında birinci oldu. Editörler tarafından belirlenen kesin sonuç yarın açıklanacak. Listede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 29. sırada yer alırken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 26. sırada yer aldı.

Modi, Time'da kullanılan yaklaşık beş milyon oyun yüzde 16'sından fazlasını alarak zirveye yerleşti. Okuyucuların verdiği kararın bağlayıcı bir özelliği bulunmuyor ve yılın kişisi TIME dergisinin editörleri tarafından seçiliyor. Seçilen isim yarın açıklanacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hindistan'da mayıs ayında yapılan seçim kampanyası maratonunda ülke ekonomisini canlandırma sözü veren ve ülkenin 15. başbakanı olan Narendra Modi, milliyetçi Bharatiya Janata Partisi'nin lideri.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29'uncu sırada

Oylamada, Ferguson'daki göstericiler ikinci sıraya yerleşirken, ilk beş arasında Hong Kong'daki gösterilerin lideri Joshua Wong, Pakistanlı kadın hakları eylemcisi Malala Yusufzay ve Batı Afrika'da ebolayı tedavi eden doktorlarla hemşireler bulunuyor.

Anket sonucunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 29’uncu sırada yer aldı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 26’ncı olurken, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi ise listede 43’üncü sırada yer aldı. ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian ise 33’üncü oldu.

Geçen yıl Papa olmuştu

Papa Francis, geçen yıl TIME dergisi tarafından yılın kişisi seçilmişti.

Derginin 1927 yılından bu yana bu unvanı verdiği ünlüler arasında Mahatma Gandi, Adolf Hitler, Kraliçe II. Elizabeth, Martin Luther King Jr., ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yer alıyor.