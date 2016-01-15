Tim Peake ve Tim Kobra'nın uzay yolculukları sona erdi

Uzay yürüyüşü yapan ilk İngiliz astronot Tim Peake ve Amerikalı meslektaşı Tim Kopra'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 61 metre (200 feet) uzaklıktaki güç ünitesini onarmak amacıyla çıktıkları, 6,5 saat sürmesi planlanan uzay yolculuğu sonlandırıldı. Yürüyüşün, Kopra’nın kaskında su birikmesi sebebiyle erken bitirildiği belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Uzay İstasyonu'nun görevlerini tamamlayabilmesi için, rutin olarak bazı güç ünitelerinin değiştirilmesi gerekiyor. Fakat güneş panelleri yüksek sıcaklıkta olduğundan bu işlemin karanlıkta yapılması gerekiyor. Bu işlem yapılırken Uzay İstasyonu aynı zamanda hareket halinde olduğundan güneş panellerinin Güneşe dönmediği 90 dakikalık zaman aralığında işlemin tamamlanması gerekiyor.

Kaskta biriken su kabarcıkları astronotların hayatını tehlikeye atabiliyor. Tamamen karanlık bir ortamda, güneş panellerine değmeden uzay istasyonundaki parçanın değiştirilmesi, 60 metrelik bir mesafede kabloların birbirine dolanması riski taşıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonundan 61 metre (200 feet) uzaklıktaki güç ünitesini onarmak amacıyla yapılan uzay yürüyüşü projenin yürütülmesinden sorumlu NASA’dan Royce Renfrew’in talimatı üzerine sonlandırıldı.