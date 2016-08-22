Tim Burton’ın kült filmlerinden Beetlejuice’ın müzikal uyarlaması geliyor

Sinemanın sıradışı yönetmenlerinden Tim Burton'ın kült filmi Beetlejuice'ın, Alex Timbers yönetmenliğinde müzikal uyarlamasının çekileceği açıklandı.

The New York Post’un haberine göre 2018-2019 sezonunda Broadway’de sahnelenmesi planlanan müzikalin, Harry Belafonte imzalı Banana Boat Song’un arka planda olduğu sahnesiyle hafızalara kazınan filmin, müzikalinin kostüm ve dans sahnelerinin nasıl olacağı ise şimdiden merak konusu.

1988 senesinin ikonik filmi Beetlejuice’ın devam filminin gelip gelmeyeceği konusunda ise aynı iyimserlikte konuşmak ne yazık ki mümkün değil.