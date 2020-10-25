Tim Burton, Addams Family dizisini çekecek

Ünlü yönetmen Tim Burton, çizer Charles Addams’ın karikatür serisi “The Addams Family” dizisini çekecek.

Bantmag'ın aktardığı habere göre, Karakterleriyle farklı kuşakların gözdesi hâline gelen "Addams Family" tekrar televizyona dönüyor. Dizinin yönetmen koltuğundaki isim de Tim Burton olacak.

Tim Burton’ın televizyona yapacağı ilk iş olacak serinin senaryosu, “Smallville”in yaratıcıları Alfred Gough ve Miles Millar’a emanet. İkili aynı zamanda yapımcı ve proje sorumlusu olarak da diziye dâhil olacak.

Burton’ın yeni dizisinin günümüzde geçeceği ve Wednesday Addams’ın perspektifinden izleneceği biliniyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve yayın tarihi gibi diğer ayrıntıları ilerleyen zamanda netleşecek.