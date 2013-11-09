'Tillo' tabelaları asıldı, halk halayla kutladı

TBMM Genel Kurulu'nda Siirt'in Aydınlar İlçesi'nin ismi, 'Tillo' olarak değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin kabul edilerek yasallaşması ardından bugün ilçede Aydınlar tabelaları sökülerek yerlerine ‘Tillo’ yazılı tabelalar törenle yerleştirildi. Törende Vali Ahmet Aydın ile vatandaşlar halay çekti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Siirt'in Aydınlar İlçesi'ne eski adı Tillo'nun yeniden verilmesi ardından bugün ilçede tabelaların değiştirilmesi için tören düzenlendi. Törene Ak Parti Siirt milletvekilleri Osman Ören ve Afif Demirkıran, Vali Ahmet Aydın, Tillo Belediye Başkanı Mesut Memduhoğlu ve ilçe sakinleri katıldı. Kaymakamlık, belediye ve ilçe girişinde Aydınlar yazılı tabelalar indirilerek yerlerine 'Tillo' yazılı tabelalar asıldı. Törende Vali Ahmet Aydın ile çok sayıda kişi davul zurna eşleğinde halay çekti. Sırtlarına Türk bayrakları asılı bulunan öğrenciler ile ilçe meydanında oturarak 'Tillo' yazısı oluşturdu.

Siirt Valisi Ahmet Aydın, çok anlamlı ve mutlu bir günde olduklarını belirterek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakan ve milletvekillerine teşekkür etti. Aydın, şöyle konuştu:

'Milletimizden korkmamak lazım'

"Tillo'muz yıllardan beri bu ismi özlemişti. Yaklaşık 49 yıldır isminden mahrumdu, hasret giderildi. Çok şükür resmen de kabul edildi ve 'Tillo' ismi de monte edildi. Allah hayırlı uğurlu etsin. 1.5 yıldır yaklaşık buradayım. Sorduğumuz zaman Aydınlar'ı tanımıyorlar. Birçok misafir geliyor 'Tillo nerede?', 'Aydınlar nerede?' diye soruyor. Yıllardan beri Tillo ismi gönüllere nakş edilmiş, halkımızın bildiği bir isimdi. Ben şuna inanmış bir insanım; bir belde, köy, şehrin insanı eğer o ismi istiyorsa muhakkak yerine getirmek lazım. Yani bu önemli bir isim, çok şükür bu yerine getirildi. Milletimizden korkmamak lazım, devletle millet el ele verdiği zaman her şey güzelleşiyor tekrar Allah hayırlı uğurlu etsin emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tillolular, hatta Tillo'dan geçen insanların memnun olduğu gibi, yerin altındaki Fakirullah Hazretleri memnun oldu, İbrahim Hakkı Hazretleri, Şeyh Mücahit, Mollo Kebir, Hamza Kebir hepsi memnun oldu."