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'Hacı Bektaş Veli' ve 'Tillo' isimleri yasalaştı

Nevşehir Ünivertisitesi'nin adı Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Siirt'in Aydınlar ilçesinin adı Tillo olarak değişti

31 Ekim 2013 02:56

TBMM Genel Kurulu'nda Bir Üniversite Adı ile Bir İlçe Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi kabul edilerek, yasalaştı.
Siirt'in Aydınlar İlçesinin ismini Tillo, Nevşehir Üniversitesi'nin isminin ise Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifi yasalaştı.
TBMM Başkanvekili Meral Akşener, teklifin yasalaşmasının ardından birleşimi, yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.
Teklif, demokratikleşme paketinin açıklanmasının ardından, AK Parti Nevşehir ve Siirt milletvekillerinin imzalarıyla Meclis'e gelmişti.

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