T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

‘Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler’ sahnede

  “Halep'ten Aksaray'a, geçmişten yarına uzanan bir yol hikâyesi…”

Algı Eke ve Özden Selim Karadana

11 Mayıs 2022 18:32

T24 Kültür Sanat

Kısa süre önce prömiyerini yapan ‘YanEtki’ yapımın yeni oyunu ‘Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler’in oyun takvimi belli oldu. Özden Selim Karadana’nın yazıp yönettiği tek kişilik ve tek perde, 60 dakikalık oyunda Nadia karakterini ve onun hayatına dahil olan birçok farklı kişiyi Algı Eke oynuyor.

Oyunun hikâyesini anlatan tanıtım bülteninde şu ifadeler yer alıyor:

“Nadia; babası, iki abisi ve bir küçük kardeşiyle Halep’ten Aksaray’a göç eder. Ailesiyle birlikte amcasının falafel dükkânında çalışmaya başlarlar. Ev işlerinin yükü, kardeşinin sorumluluğu ve dükkân mesaisi arasında oradan oraya sürüklenir Nadia. Dükkâna çok sık gelmeye başlayan bir müşteri dikkatini çeker. Abilerinin ve babasının göz hapsinden gizli, bir yakınlaşma başlar aralarında…

Nadia'nın bavulunda bir aile fotoğrafı. Halep'ten Aksaray'a, geçmişten yarına uzanan bir yol hikâyesi. Masalların kabuslara karıştığı, paspasın bulaşıklarla yarıştığı, asık suratlıların ve iş buyuranların arasında geçen soluksuz bir hayat. Yollar, insanlar, camiler... Tilkiler ve kötü kalpli itler... Aman ne konuştun be Nadia! Sıcak suyla köpürt, soğuk suyla durula!”

‘Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler’ oyun takvimi:

13 Mayıs 20.30 Hann Sahne

18 Mayıs 20.30 Kadiköy Boa Sahne

27 Mayıs 20.30 Bau Pera Sahne

29 Haziran 20.30 Das Das Mavi Sahne

Künye

Yazan-Yöneten: Özden Selim Karadana

Yönetmen Yardımcısı: Sevda Deniz Karali

Oynayan: Algı Eke

Yapım: YanEtki

Yapımcılar: Merve Balkuvar - Faruk Barman

Hareket Tasarım: Dicle Doğan

Dekor Tasarım: Özden Selim Karadana

Işık Tasarım: Alev Topal

Işık Operatörü: Umut Rışvanlı

Müzik: Anıl Balkan

Fotoğraf: Özlem Barış

Afiş Tasarım: Sinem Demir Üstüner

 

 

Tilkiler ve Kötü Kalpli İtlerÖzden Selim KaradanaNadiaAlgı Eke
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24