‘Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler’ sahnede

T24 Kültür Sanat
Kısa süre önce prömiyerini yapan ‘YanEtki’ yapımın yeni oyunu ‘Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler’in oyun takvimi belli oldu. Özden Selim Karadana’nın yazıp yönettiği tek kişilik ve tek perde, 60 dakikalık oyunda Nadia karakterini ve onun hayatına dahil olan birçok farklı kişiyi Algı Eke oynuyor.
Oyunun hikâyesini anlatan tanıtım bülteninde şu ifadeler yer alıyor:
“Nadia; babası, iki abisi ve bir küçük kardeşiyle Halep’ten Aksaray’a göç eder. Ailesiyle birlikte amcasının falafel dükkânında çalışmaya başlarlar. Ev işlerinin yükü, kardeşinin sorumluluğu ve dükkân mesaisi arasında oradan oraya sürüklenir Nadia. Dükkâna çok sık gelmeye başlayan bir müşteri dikkatini çeker. Abilerinin ve babasının göz hapsinden gizli, bir yakınlaşma başlar aralarında…
Nadia'nın bavulunda bir aile fotoğrafı. Halep'ten Aksaray'a, geçmişten yarına uzanan bir yol hikâyesi. Masalların kabuslara karıştığı, paspasın bulaşıklarla yarıştığı, asık suratlıların ve iş buyuranların arasında geçen soluksuz bir hayat. Yollar, insanlar, camiler... Tilkiler ve kötü kalpli itler... Aman ne konuştun be Nadia! Sıcak suyla köpürt, soğuk suyla durula!”
‘Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler’ oyun takvimi:
13 Mayıs 20.30 Hann Sahne
18 Mayıs 20.30 Kadiköy Boa Sahne
27 Mayıs 20.30 Bau Pera Sahne
29 Haziran 20.30 Das Das Mavi Sahne
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Künye
Yazan-Yöneten: Özden Selim Karadana
Yönetmen Yardımcısı: Sevda Deniz Karali
Oynayan: Algı Eke
Yapım: YanEtki
Yapımcılar: Merve Balkuvar - Faruk Barman
Hareket Tasarım: Dicle Doğan
Dekor Tasarım: Özden Selim Karadana
Işık Tasarım: Alev Topal
Işık Operatörü: Umut Rışvanlı
Müzik: Anıl Balkan
Fotoğraf: Özlem Barış
Afiş Tasarım: Sinem Demir Üstüner