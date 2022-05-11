‘Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler’ sahnede

T24 Kültür Sanat

Kısa süre önce prömiyerini yapan ‘YanEtki’ yapımın yeni oyunu ‘Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler’in oyun takvimi belli oldu. Özden Selim Karadana’nın yazıp yönettiği tek kişilik ve tek perde, 60 dakikalık oyunda Nadia karakterini ve onun hayatına dahil olan birçok farklı kişiyi Algı Eke oynuyor.

Oyunun hikâyesini anlatan tanıtım bülteninde şu ifadeler yer alıyor:

“Nadia; babası, iki abisi ve bir küçük kardeşiyle Halep’ten Aksaray’a göç eder. Ailesiyle birlikte amcasının falafel dükkânında çalışmaya başlarlar. Ev işlerinin yükü, kardeşinin sorumluluğu ve dükkân mesaisi arasında oradan oraya sürüklenir Nadia. Dükkâna çok sık gelmeye başlayan bir müşteri dikkatini çeker. Abilerinin ve babasının göz hapsinden gizli, bir yakınlaşma başlar aralarında…

Nadia'nın bavulunda bir aile fotoğrafı. Halep'ten Aksaray'a, geçmişten yarına uzanan bir yol hikâyesi. Masalların kabuslara karıştığı, paspasın bulaşıklarla yarıştığı, asık suratlıların ve iş buyuranların arasında geçen soluksuz bir hayat. Yollar, insanlar, camiler... Tilkiler ve kötü kalpli itler... Aman ne konuştun be Nadia! Sıcak suyla köpürt, soğuk suyla durula!”

‘Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler’ oyun takvimi:

13 Mayıs 20.30 Hann Sahne

18 Mayıs 20.30 Kadiköy Boa Sahne

27 Mayıs 20.30 Bau Pera Sahne

29 Haziran 20.30 Das Das Mavi Sahne