Üst geçitte TikTok videosu çekmek isteyen genç, kafa üstü düşerek ağır yaralandı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir genç, TikTok videosu çekmek için kullandığı bisiklet ile üst geçidin merdivenlerinden inerken dengesini kaybedip düşünce ağır yaralandı.



Olay Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mahallesi'nde akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Özbekistanlı Rohullah Dinger, bir arkadaşı ile sosyal medya uygulaması TikTok'a video çekmek için üst geçitte buluştu.18 yaşındaki Dinger, kullandığı bisiklet ile üst geçidin merdivenlerinden inmek isterken dengesini kaybetti. Kafa üstü yere düşen Dinger ağır yaralandı. Çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Dinger'e ilk müdahaleyi yaparak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Dinger'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde detaylı inceleme yaparken cep telefonu ile görüntü çeken Dinger'in arkadaşından da bilgi aldı. (DHA)