TikTok'un mobil uygulaması 3 milyar indirme barajını geçti

Sosyal medya platformu TikTok'un mobil uygulaması, 3 milyar indirme barajını aşabilen beşinci oyun olmayan mobil uygulama oldu.

Sosyal medya platformu, tüm dünyada toplamda 3 milyar indirme sayısını aşmayı başardı. Daha önce bu başarıya yalnızca Facebook uygulamaları ulaşabilmişti.

Facebook, sosyal medya platformları Facebook ile Instagram ve mesajlaşma uygulamaları WhatsApp ile Messenger’la 3 milyar indirmeyi aşmayı başarmıştı. Bu dört uygulama, oyun dışında 3 milyar indirmeyi aşan uygulamalar listesindeki tek üyelerdi. Fakat bu üyelerin arasına Facebook dışında yeni bir üye daha eklenmiş oldu.

Aktif 732 milyon kullanıcı

Sensor Tower’ın verilerine göre TikTok, 3 milyar indirme barajını geçmeyi başaran oyun olmayan tek mobil uygulama oldu. Öte yandan TikTok’un bu başarısı, platformun Facebook’u yakalamaya halen uzak olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Facebook, aylık aktif 2,85 milyar kullanıcıya sahipken TikTok’ta bu sayı 732 milyon.

TikTok, 2016 yılında çıkış yaptığında sosyal medya içerik üreticileri ve diğer platformlardan ayrışan dijital kültürüyle büyük bir popülerlik kazanmıştı. Özellikle de Koronavirüs salgını sırasında uygulamanın kullanıcı sayısında bir hayli artış görülmüştü.