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Bilim / Teknoloji

"TikTok'un kurucusu ByteDance, Pekin'in yasakladığı Clubhouse'un benzerini geliştiriyor"

04 Mart 2021 15:07

TikTok'un kurucusu Çinli şirket ByteDance'in Pekin'in yasakladığı sesli sohbet uygulaması Clubhouse'un bir benzerini geliştirdiği belirtildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, ByteDance'in Çin'de yasaklanan Clubhouse uygulamasına benzer bir platform için hazırlığın ilk aşamalarında olduğunu söyledi.

Dünya genelinde popülaritesi giderek artan Clubhouse, Çin'de siyasi içerikli sohbet odalarının giderek yaygınlaşmasıyla Pekin yönetimi tarafından yasaklandı. Reuters'ın 7 Şubat'ta aktardığı habere göre, Çin'de popüler olan uygulama için davet karşılığında 60 dolara kadar ödeme yapanlar olmuştu.

ByteDance, Clubhouse benzeri uygulama geliştirdiğine dair iddiaya yanıt vermedi. 

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