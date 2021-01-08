TikTok, Türkiye'ye temsilci atayacak

Sayan, sosyal medya platformları VK ve YouTube’un ardından bugün yapılan görüşmeler neticesinde TikTok’un da Türkiye’ye temsilci atayacağını duyurdu.

Sayan, “Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri” dedi.

Sosyal medya ağı TikTok da yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Piyasadaki emsallerimizle birlikte Türkiye'de sosyal medya platformları için ana hatları belirleyen ve yerel temsilcinin atanması, yanıt süreleri, içerik kaldırma gibi taleplere ilişkin esasları da barındıran 5651 sayılı İnternet Kanunu'nu derinlemesine inceledik.

Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda, kimi zaman aynı fikirde olmasak bile, yerel yasalara saygı göstermeye kararlıyız. Bu nedenle, bir sonraki adım olarak, yerel bir tüzel kişilik oluşturmak ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne yerel bir irtibat noktası sağlamak gibi yasaların getirdiği yükümlülüklere uyacağız ve toplumumuzda yaratıcılığın temelini oluşturan ifade özgürlüğüne olan bağlılığımızı sürdüreceğiz.

Bu durumun, TikTok’un içerik incelemesiyle ilgili ilkelerini etkilemediğini veya kullanıcı verilerini yönetme şeklimizi değiştirmediğini belirtmek isteriz. Hükümetlerden gelen kaldırma taleplerinin incelenmesi konusunda mevcut güçlü süreçlere sahibiz ve bunları yerel yasalara ve Topluluk İlkelerimize göre değerlendiriyoruz. Şeffaflık ana ilkemiz olduğundan dolayı, Şeffaflık Raporlarımızda gelen talepleri düzenli olarak açıklıyoruz. TikTok bünyesinde Türkiye'de milyonlarca kullanıcımız olmasından gurur duyuyoruz. Kullanıcı ve partnerlerden oluşan canlı yerel topluluğumuzu desteklemeye çalışırken, yaratıcılık ve ifade için kapsayıcı ve çeşitli bir platform sunmaya devam etmeyi umuyoruz."

Ne olmuştu?

İnternet Yayınları Yasası gereği sosyal medya devleri Facebook, Instagram grubu ile Twitter gibi günlük kullanıcı sayısı 1 milyonunun üzerindeki şirketlerin Türkiye’de temsilci atamaları zorunluluğuna ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) kararı 2 Ekim’de yürürlüğe girmişti.

Sosyal medya şirketleri, 1 Kasım 2020 tarihine kadar Türkiye’de resmi makamların muhatap olacağı temsilci atamak zorundaydılar. BTK, temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion’a ilk bir ay için 10 milyon, 10 Aralık’ta dolan ikinci bir aylık sürede de atamadıkları için 30 milyon lira ceza kesti.

Reklam cezası kesilecek

30 milyonluk ikinci cezaya rağmen temsilci atamayan sosyal ağ sağlayıcılara, 10 Ocak’a kadar temsilci atamazlarsa BTK Başkanı kararıyla Türk şirketlerin reklam vermesi yasaklanacak. Reklam yasağı kararının ardından 3 ay içinde yine temsilci atanmazsa BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Hakim, bant genişliğinin yüzde 90’a kadar daraltılması kararı verebilecek.