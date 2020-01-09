TikTok’ta 1.5 milyar kişiyi etkileyebilecek güvenlik açığı tespit edildi

Dünya çapında 75 dilde kullanılan, 150’den fazla pazarda bulunan ve geçen senenin en çok indirilen uygulamalarından biri olan TikTok’ta 1.5 milyar kişiyi yakından ilgilendiren bir güvenlik açığı tespit edildi.

Checkpoint Research isimli siber güvenlik araştırma sitesi, son birkaç ay içinde TikTok uygulamasının içerdiği potansiyel risklere dair kanıtları anlattığı bir makale yayınladı. Makaleye göre uygulama içinde keşfedilen güvenlik açıklarının, bilgisayar korsanlarının hesaplara ulaşıp içeriklerini değiştirmesine, videoları silmesine, yetkisiz videolar yükleyebilmesine, gizli videoları herkese açık hale getirmesine ve özel e-posta adresleri gibi hesaba kaydedilen kişisel bilgileri ortaya çıkarmasına sebep olabileceği söylendi.

Yapılan açıklamaya göre site, TikTok geliştiricilerini keşfedilen bu güvenlik açıklarıyla ilgili bilgilendirerek kullanıcıların uygulamayı güvenle kullanmaya devam edebilmelerini sağlamak için izlenebilecek çözüm yollarını da paylaştı.

TikTok'tan araştırmacılara çağrı: Güvenlik açıklarını tespit edelim

Şirketten konuyla ilgili açıklama gecikmedi. Kullanıcı verilerini korumak için özenle çalıştıklarını söyleyen TikTok, dünya çapındaki güvenlik araştırmacılarını da bundan sonraki güvenlik açıklarını tespit etmede yardıma çağırdı.

Şirket son olarak yapılan güncellemeyle söz konusu güvenlik açığının tamamen ortadan kaldırıldığı aktardı. Kullanıcıların zaman kaybetmeden uygulamanın son sürümünü yüklemesi halinde tüm olası sorunlar ortadan kalkmış olacak.

Kısa sürede hızla büyüyen ve siber korsanların hedefi haline gelen şirketin daha önce de kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaştığı iddia edilmiş ancak bu iddialar şirket tarafından yalanlanmıştı.