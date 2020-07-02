Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), bugün yaptığı açıklamada TikTok hakkında veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlattığını duyurdu. Peki TikTok hangi bilgilerimize erişiyor?

Dünya genelinde 800 milyon seviyesinde kullanıcısı olan TikTok’un en çok kullanıldığı ülkeler sıralamasında 28.4 milyonluk rakamla 3. olan Türkiye'de TikTok'un veri ihlalinden kaç kullanıcının etkilendiği Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun araştırması üzerine belli olacak.

TIKLAYIN - Kişisel Verileri Koruma Kurulu, TikTok hakkında inceleme başlattı

Reddit’te ortaya çıkan veri ihlali skandalına göre TikTok kullanıcıların şu verilerini topluyor:

Cihazın tüm donanımı hakkında bilgiler (İşlemci, ekran boyutu, hafıza kullanım oranı, RAM kapasitesi… )

Kullanıcıların aktif olarak kullandıkları tüm uygulamaların yanısıra geçmişte

Uygulamanın kullanıldığı cihazın bağlı olduğu ağa dair IP adresleri ve Wi-Fi bilgileri.

TikTok uygulamasının bazı versiyonlarında gözlenen kullanıcı konum erişimine izin vermese bile 30 saniyelik aralıklarla GPS pingi göndererek, konum bilgilerini takip etme.

Kullanıcının telefon galerisinde yer alan tüm fotoğraf/video gibi tüm medya belgelerine erişim ve bunların farklı cihazlarda görüntülenmesi için kod dönüştürme (transcoding) izni.

Uygulama kullanılmıyorken bile kullanıcıların kamera ve mikrofonlarına erişim.

Özellikle yasadığı ve zararlı içeriklerin gizli bir şekilde kullanıcıların telefonlarına yüklenebilmesine yol açabilecek olan uygulamaya, Android sürümünde ‘Zip’ dosyası indirme, açma ve çalıştırma yetkisi verme.

iOS sürümünde ortaya çıkan ancak gelen tepkiler üzerine ardından erişimi kaldırılan panoya kopyalanan her türlü bilgiyi okuyabilme.