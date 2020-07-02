Kişisel Verileri Koruma Kurulu, TikTok hakkında inceleme başlattı

Gelen bir son dakika haberine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya uygulaması TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlattı.

Fotoğraf, video paylaşım ve mesajlaşma uygulaması TikTok,son günlerde "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" ile gündeme gelmişti.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, söz konusu iddialarla ilgili harekete geçerek inceleme başlattı.

Kurul daha önce, veri ihlalleri sebebiyle Facebook'a toplam 3 milyon 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.

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