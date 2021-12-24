TikTok, Google'ı geride bırakarak en popüler platform oldu

TikTok, bir başka Çin merkezli sosyal medya şirketi Musical.ly ile birleştikten sonra 2018'de uluslararası operasyonlarını başlattı.
TikTok o günden beri tartışmalı bir platform oldu. 2019'da Hindistan platformu geçici olarak yasakladı. ABD'nin açtığı bir soruşturmaya tabi oldu ve yasal yaş sınırından küçük kullanıcıların içerik yayımlaması gerekçesiyle 5 milyon dolar civarında cazaya tabi tutuldu.
Uluslararası başarı kazanmış Çin merkezli uygulamalardan biri olarak TikTok hakkında Çin dışındaki politikacılar ve düzenleyici kuruluşlar güvenlik ve mahremiyet kaygılarını dile getirdi.
TikTok geçen yıl Çin hükümeti tarafından kontrol edildiği iddialarını reddetmiş, veri devri konusunda hükümetten talep gelse de bunu geri çevireceğini duyurmuştu.
TikTok'un başarısında yemek tarifleri içeren ve milyonlarca kez izlenen videolar önemli rol oynuyor.
Mart ayında ABD'de TikTok Kitchen adıyla yeni bir yemek sipariş teslimi hizmeti başlatıldı.
Peynirli makarna tarifini içeren video, 2021'de Google'da en fazla aranan yemek tarifi oldu.
TikTok Kitchen'ın Amerikalı ortağı Planet Hollywood, Buca di Beppo ve Bertucci's gibi yemek şirketlerinin sahibi Robert Earl, ilk aşamada ülke çapında 300 TikTok restoranı kuracaklarını ve 2022 yılı sonunda bu sayıyı 1000'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
TikTok Kitchen ayrıca Earl'ün işlettiği diğer zincirlerde de hizmet verecek.
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