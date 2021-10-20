TikTok fenomeninin yeni doğan bebeğinin fotoğraflarını 15 dolardan satması tartışma yarattı

TikTok fenomeni, yeni doğan kızının 'özel' fotoğraflarını hastane masraflarını karşılamak için hayranlarına 15 dolara sattığını açıkladı.

20 yaşındaki TikTok fenomeni Zoe Laverne, bu ayın başlarında bebeğinin fotoğraflarını satmak için internette bir video paylaştıktan sonra kullanıcıları tarafından kendisine yöneltilen tepkilerle karşılaştı. Sosyal medya platformunda 21 milyondan fazla takipçisi bulunan TikTok fenomeni, bunu yapmasının sebebinin hastane masraflarını karşılamak olduğunu belirtti.

Bebeğine Emersyn adını veren Laverne, Insider'a verdiği demeçte, "Emersyn erken geldiğinde bir süre bir yoğun bakım ünitesinde olacağımı biliyordum" dedi. Fenomen, "Bu, sosyal medyadan elde ettiğim gelirin bir süreliğine askıya alınacağı anlamına geliyor" diye ekledi. Laverne, doğumdan itibaren 'bebeğinin fotoğraflarını satmak zorunda kaldığı için' TikTok'ta bir özür videosu yayınladı ve gerekçesini açıkladı.