TikTok, 1 milyar kullanıcı sayısını geçtiğini açıkladı

Popüler sosyal medya platformu TikTok, dünya genelinde aylık 1 milyardan fazla kullanıcı sayısına ulaştı.

TikTok, yaptığı yeni bir açıklamayla aylık 1 milyar kullanıcıyı geçtiğini duyurdu. Şirketin operasyon müdürü Vannesa Pappas, açıklamalarında kullanıcılara TikTok’u özel kıldıkları için teşekkürlerini iletti.

Dünyanın en çok indirilen uygulaması

Uygulama analitiği SensorTower da geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada ByteDance’in sahip olduğu TikTok’un popülaritesinin pandemi sırasında çok yükseldiğini ortaya çıkardı. TikTok, 2020’nin ilk çeyreğinde yaklaşık olarak 315 milyon indirme ile dünyanın en çok indirilen uygulaması hâline geldi.

ByteDance’in 2020 yılındaki geliri ise 34.3 milyar dolar olarak bildirilmişti.