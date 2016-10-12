Tijen Karaş’tan ‘topluluk önünde konuşma ve hitabet sanatı’ paneli

TRT’de silah zoru ile ''darbe bildirisi” okumak zorunda kalan spiker Tijen Karaş, Sabancı Üniversitesi’nde düzenlenen bir panele katılarak topluluk önünde konuşma ve hitabet sanatı, iletişim becerileri, diksiyon konularında dinleyicileri aydınlatacak.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Tijen Karaş'ın katılacağı Kişisel Gelişim Zirvesi için hazırlanan afişte, Karaş'ın

darbe gecesi bildiriyi okurken çekilen fotoğrafı yer aldı. 23 Ekim'de yapılacak zirve'de, TRT Spor sunucusu Erdoğan Arıkan da kişisel gelişim konusunda görüşlerini aktaracak.

Karaş’a, zorla okutturulan ’darbe bildirisi’ şöyleydi: