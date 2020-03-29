TİHV Başkanı Prof. Dr. Fincancı'dan Şakran Cezaevi'ndeki çalışana 'Covid-19' tanısı konmasına dair açıklama

Türkiye İnsan Hakları Derneği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı dünya çapında 31 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisini giderek artırdığı günlerde İzmir Aliağa (Şakran) Cezaevi'nde çalışan hekimlerden birinin (Covid-19) tanısıyla hastaneye yatırılması bilgisinin ardından yaptığı açıklamada, "Böyle bir bilgi çok ciddi bir boyutta çünkü bu durum aynı zamanda cezaevindeki mahkumları ve çalışanları etkileyecek" dedi.

Bu durumda Covid-19 taşıyan birinin cezaevi gibi kapalı, havasız, güneş görmeyen ortamlarda, bir arada yoğun olarak yaşamak zorunda olan insanlar için risk oluşturduğunu vurgulayan Fincancı, "Umuyoruz ki cezaevindeki yetkililer ve tabii ki Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçerek gerekli önlemleri almış olsun. Umuyoruz ki, cezaevlerindekilerin tamamı gözlem altında olsun ve gerekli araştırmalar, testler yapılabilsin. Gerekli önlemler alınabilsin" dedi.

Cezaevlerindeki mahpusların sağlık ve yaşam hakkının devletin sorumluluğunda olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Fincancı, "Böyle bir durumda gereken önlemlerin hızla alınması ve özellikle şiddet içermeyen suçlar bağlamında da tahliyelerin hızla gerçekleştirilmesi esas olmalı" diye konuştu.