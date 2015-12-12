TİHV: 4 ayda 17 ilçede 52 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi, yasak 1 milyon 300 bin kişiyi etkiledi

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 16 Ağustos - 11 Aralık arasında 4 aylık sürede yedi kentteki yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin yaşadığı 17 ilçede 52 kez sokağa çıkma yasakları ilan edildiğini açıkladı.

TİHV Dokümantasyon Merkezi, Güneydoğu’da ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına ilişkin 16 – Ağustos 11 Aralık arasında 7 kentte 17 ilçede toplam 52 kez süresiz ve gün boyu süresiz sokağa çıkma yasakları ilan edildiğini ifade etti. TİHV’e göre 7 kentte 17 ilçede 1 milyon 300 bin kişinin sokağa çıkma yasaklarından etkilendiğini açıkladı. Sokağa çıkma yasaklarının en uzunun 14 gün sürdüğü belirtildi.

Diyarbakır

Diyarbakır’daki sekiz ilçede toplam 31 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Lice - 7 kez (26 bin 427 kişi yaşıyor)

Silvan - 6 kez (86 bin 663 kişi yaşıyor)

Sur - 6 kez (121 bin 75 kişi yaşıyor)

Bismil - 4 kez (112 bin 461 kişi yaşıyor)

Hani - 4 kez (32 bin 413 kişi yaşıyor)

Yenişehir - 1 kez (206 bin 534 kişi yaşıyor)

Dicle - 1 kez (40 bin 33 kişi yaşıyor)

Hazro - 2 kez (17 bin 54 kişi yaşıyor)

Mardin

Mardin’deki 3 ilçede toplam 9 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nusaybin - 5 kez (116 bin 68 kişi yaşıyor)

Dargeçit - 2 kez (28 bin 601 kişi yaşıyor)

Derik - 2 kez (61 bin 32 kişi yaşıyor)

Şırnak

Şırnak’taki 2 ilçede toplam 5 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Cizre – 4 kez (132 bin 857 kişi yaşıyor)

Silopi – 1 kez (121 bin 11 kişi yaşıyor)

Hakkari

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde toplam 4 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi - (117 bin 44 kişi yaşıyor)

Muş, Batman, Elazığ

Ayrıca Muş’un Varto ilçesinde (32 bin 378 kişi yaşıyor), Batman’ın Sason ilçesinde (30 bin 646 kişi yaşıyor) ve Elazığ’ın Arıcak ilçesinde (15 bin 306 kişi yaşıyor) birer kez sokağa çıkma yasakları ilan edildi.

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