Tiger King'in yıldızı Joe Exotic hayvanat bahçesini 'düşmanı' Carole Baskin'e devredecek

Netflix'te yayımlanan Tiger King (Kaplan Kral) belgeselinde yer alan ve şu anda hapishanede olan hayvanat bahçesi sahibi Joe Exotic, ölmesi için kiralık katil tuttuğu Carole Baskin'e vermek zorunda kaldı.

Mahkeme, Joe Exotic'in sahibi olduğu Oklahoma'da bulunan GW Exotic Animal Memorial Park'ın tamamının hayvan hakları savunucusu olarak bilinen Carole Baskin'e devredilmesine karar verdi.

Joe Exotic'ten hayvanat bahçesini devralan Jeff Lowe'un 120 gün içinde bütün parkı boşaltması ve egzotik hayvanları çıkarması gerekiyor.

Florida'da bir hayvan kurtarma merkezi işleten Carole Baskin uzun yıllardır Joe Exotic'in hayvanat bahçesine karşı mücadele veriyordu. Exotic'in hayvanları istismar ettiği, hayvanat bahçesinde yer açmak için bazılarını öldürdüğünü belirterek kapatılması için dava açmıştı.

Joe Exotic ise internet üzerinde yıllardır Baskin hakkında nefret kampanyası yürütmüş ve son olarak Baskin'i öldürmesi için kiralık katil tutmuştu. Joe Exotic şu anda federal hapishanede yatıyor.