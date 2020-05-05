Tiger King belgeseline konu olan Joe Exotic, Trump'tan af talep edecek

Hikâyesi Netflix'in Tiger King belgeseline konuk olan hapisteki eski hayvanat bahçesi sahibi Joe Exotic'in ABD Başkanı Donald Trump'a af talebinde bulunacağı öğrenildi.

Gerçek adı Joseph Allen Maldonado-Passage olan Joe Exotic lakaplı hayvanat bahçesi sahibi hayvan istismarı ve kiralık katil tutma suçlarından 22 yıl boyunca hapis cezasına çarptırıldı. Federal hapishanede yatan Exotic'in avukatlarının ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilmek üzere bir af talebi hazırladığı, talepte Exotic'in hayvan hakları aktivisti Carole Baskin tarafından düzenlenen bir komploya kurban gittiğinin savunulduğu öğrenildi.

Joe Exotic, aktivist Carole Baskin'i öldürmesi için katil tuttuğu için hüküm giymişti.

Tiger King belgeseli Netflix'te yayınlandıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump'a Joe Exotic hakkında ne düşündüğü sorulmuş, Trump "Bir bakacağım" demişti.

Tiger King belgeseli Netflix'te yayınlandıktan sonra izlenme rekorları kırdı. Exotic'in hayatı hakkında hazırlanacak yeni bir televizyon dizisinde aktör Nicolas Cage'in eski hayvanat bahçesi sahibini canlandıracağı öğrenildi.