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Ticaret Bakanı'nın ardından yardımcısı da değişti

08 Mayıs 2021 12:48

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ticaret Bakan Yardımcılığı görevine Mustafa Tuzcu atandı.

Eşi Hasan Pekcan’ın yönetim kurulu başkanlığı yaptığı Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan satın aldığı ortaya çıkmasıyla Ticaret Bakanlığı görevinden alınan Ruhsar Pekcan'ın yerine Mehmet Muş'un getirilmesinin ardından bir gelişme daha yaşandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Mustafa Tuzcu atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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