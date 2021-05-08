Ticaret Bakanı'nın ardından yardımcısı da değişti

Eşi Hasan Pekcan’ın yönetim kurulu başkanlığı yaptığı Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan satın aldığı ortaya çıkmasıyla Ticaret Bakanlığı görevinden alınan Ruhsar Pekcan'ın yerine Mehmet Muş'un getirilmesinin ardından bir gelişme daha yaşandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Mustafa Tuzcu atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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