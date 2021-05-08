Ticaret Bakanlığı görevinden alınan Ruhsar Pekcan hakkında bir suç duyurusu daha

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında “Görevi Kötüye Kullanma”, “İrtikâp”, “Zimmet” ve “Kamu Görevlisinin Ticareti” suçlarını işlediği gerekçesiyle dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın eşi Hasan Pekcan’ın yönetim kurulu başkanlığı yaptığı Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden dezenfektan satın aldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu bilginin kamuoyuna yansımasının ardından Pekcan bakanlıktaki görevinden alınmıştı. HKP avukatları da 22 Nisan’da suç duyurusunda bulunmuştu. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında yeni iddiaların ardından “Görevi Kötüye Kullanma”, “İrtikâp”, “Zimmet” ve “Kamu Görevlisinin Ticareti” suçlarını işlediği gerekçesiyle dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“Ruhsar Pekcan bakanlık görevini kullanarak eşi lehine zimmet suçu işlemeye de devam etmiş gözüküyor"

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, “Ruhsar Pekcan’a dair medya organlarında çıkan ve yine öncekine benzer bir usulsüzlük yaptığından dolayı yeni bir suç duyurusunda bulunmamız gereği hâsıl olmuştur” denildi. Dilekçede, Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanlığı görevine getirildikten sonra kiraladığı daireye bakanlığın bütçesinden 380 bin TL harcaması hakkındaki haber hatırlatıldı ve Pekcan’ın eşi ile ortak olduğu şirketin gümrüklerde yüzde 8, rakiplerinin yüzde 18 oranında KDV ödemesi hakkında ise, “Ruhsar Pekcan bakanlık görevini kullanarak eşi lehine zimmet suçu işlemeye de devam etmiş gözüküyor” denildi.

“Benim şu an oturmuş olduğum evin fiyatı bile 380 bin lira değil"

HKP avukatları dilekçede Ruhsar Pekcan hakkında soruşturma yürütülerek kamu dava açılması talep edildi. Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak açıklama yaptı. Çolak şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Ticaret Eski Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında bir suç duyurusunda daha bulunduk. Biliyorsunuz daha önceden eşinin şirketindeki dezenfektanları bakanlığa satması ortaya çıktı ve Tayyip Erdoğan da bu bakanı görevden almak zorunda kaldı. Fakat sonradan bu bakanın suçları gündeme geldi. Bu suçlardan bir tanesi, kendisi bakan olur olmaz bakanlığın karşısında kiraladığı dairenin dekorasyonunu yapıyor 380 bin liraya. Bu 380 bin lira gerçekten uçuk bir rakam ve bakanlık bütçesinden yaptırıyor. Benim şu an oturmuş olduğum evin fiyatı bile 380 bin lira değil. Bir iç dekorasyon nasıl bu kadar olur? Onu çok fazla irdelemesek bile sadece bakanlık bütçesinden bu masrafları yapması bakan açısından suç oluşturur. Kaldı ki kendisi bakanlık görevinden alındıktan sonra daireyi boşaltması istendiği halde de: 'O kadar masraf yapıldı ki iki ay sürem daha var burada kalayım' diye pişkin pişkin kamu malı hırsızlığına devam ediyor. Sanki cebinden yapmış gibi masrafları.

Bu nedenle Ruhsar Pekcan hakkında TCK’nin 250. Maddesinde öngörülen irtikâp suçundan suç duyurusunda bulunduk. Çünkü 380 bin liralık harcamayı kamuya yıkmıştır. Bunun dışında KDV hırsızlığı noktasında da TCK 247’de öngörülen zimmet suçundan. Kamu Görevlisinin Ticaret yapması da suçtur. TCK 259’da suç olarak tanımlanmıştır. Ve usulsüz atamaları nedeniyle de görevi kötüye kullanmak suçlarından Halkın Kurtuluş Partisi olarak suç duyurusunda bulunduk.”