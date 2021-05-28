Ticaret Bakanı Muş: 2021 yılında 1 milyar 360 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirdik

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen yılın ilk beş ayında 400 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirterek, "2021 yılının aynı döneminde ise yüzde 140'lık artışla, yaklaşık 1 milyar 360 milyon TL değerinde, 4 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirdik" dedi.

Bakan Muş, kaçakçılıkla mücadelenin en dikkat çeken boyutunun uyuşturucu alanında gerçekleştiğini ifade ederek, şu açıklamaları yaptı:

"Uyuşturucuyla mücadele vizyonumuzun temelini ise uyuşturucu maddelerin daha sınır kapılarımızdayken tespitinin sağlanması oluşturmaktadır. Bu vizyon çerçevesinde, geçtiğimiz yıl 5'i rekor niteliğinde olan yakalamalarımız dâhil olmak üzere, yaklaşık 9,7 ton uyuşturucu ele geçirdik. İçinde bulunduğumuz yılda da uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadeledeki etkinliğimizi artırarak sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yılın ilk beş ayında 400 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirilmişti. 2021 yılının aynı döneminde ise, ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler sonucunda, yüzde 140'lık artışla, yaklaşık 1 milyar 360 milyon değerinde, 4 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirdik. Bu kapsamda, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 808 kilo ağırlığında eroin ele geçirerek 2021 yılının ilk rekoruna imza attık. 15 Mayıs tarihinde ise, bu defa İskenderun Limanı'nda, 6 milyon 264 bin adet captagon cinsi uyuşturucu hap yakalayarak, yasa dışı uyuşturucu trafiğiyle mücadelede önemli bir başarı daha elde ettik"

"4 tonu aşkın uyuşturucunun ülkeye girişine engel olduk"

Bakan Muş, atılan kararlı adımlar ile hemen her gün irili ufaklı yakalama gerçekleştirdiklerini belirterek, "Örneğin, daha üç gün önce Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 526 bin adet ekstazi cinsi hap ele geçirdik. Yine bu yıl içerisinde 4 tonu aşkın uyuşturucu maddenin ülkemize girişine henüz sınır kapılarımızda engel olduk ve şüphelileri yargı mercilerine teslim ettik. Buna rağmen, başta teknoloji ve lojistik alanındaki ilerlemeler olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak, uyuşturucu kaçakçılığı da durmaksızın bir değişim göstermekte, organize suç örgütleri bu alandaki çalışma yöntemlerini ve başvurdukları kaçakçılık mekanizmalarını yenilemektedir. Bundan hareketle, bakanlığımız uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede, insan kaynağımıza ve teknik donanımlarımıza sürekli yeni yatırımlar yaparak, bu alandaki kapasitesini devamlı olarak güçlendirmektedir. Diğer yandan, bu alanda kullandığımız teknik cihazlar da büyük önem taşıyor. Milyonlarca yolcu, konteyner ve araç trafiğine sahne olan gümrüklü sahalarda akan trafiği yavaşlatmadan şüpheli faaliyetleri tespit etmek üzere yüksek teknolojiden azami ölçüde faydalanıyoruz. Bu amaçla son 5 yılda teknik cihaz ve bilgi sistemlerimize yapmış olduğumuz 500 milyon TL değerindeki yatırımlar sayesinde gümrüklerimizde dünyanın en iyi tespit teknolojilerini ve bilgi sistemlerini devreye soktuk" ifadesini kullandı.

"Gerektiğinde operasyonel kararlar alıp uyguluyoruz"

Bakan Muş, şu an itibariyle X-ray tarama sistemleri ile araç, konteyner, kargo ve bagajlardaki şüpheli yoğunluklarını saptayabildiklerini kaydederek, "Videoskop, fiberoskop gibi görüntüleme sistemlerimizle araçların çıplak gözle görülemeyecek yerlerinden görüntü elde edebiliyoruz. Bunların yanı sıra kapalı devre kamera sistemlerimiz, araç takip sistemlerimiz, gemi ve hava takip sistemlerimizle uluslararası araç ve yolcu trafiğini hem taşradaki hizmet birimlerimizde hem de içinde bulunduğumuz Komuta Kontrol Merkezinde 7/24 takip ediyor, gerektiğinde operasyonel kararlar alıp uyguluyoruz. Ayrıca Narkokim ekiplerimizi, gemi arama, deniz devriye ve konteyner kontrol ekipleri ile destekliyoruz. Son olarak, Uluslararası Köpek Eğitim Merkezimizde eğittiğimiz ve sayıları 146'yı bulan narkotik dedektör köpeklerimiz de bu alandaki en değerli yardımcılarımız. Tüm bu özverili çalışmaların neticesinde rekor yakalamalara imza atarak gençlerimizin uyuşturucu batağına çekilmesini engelleyen, uyuşturucu ticaretinden elde edilen kirli paranın terör örgütlerinin finansmanında kullanılmasına mani olan, ulusal ve uluslararası alanda bizleri gururlandıran tüm bakanlık personeline teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

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