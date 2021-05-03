Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Mısır ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin Mısır ile ticari ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmek istediğini belirtti.

Muş, Ankara'da gerçekleştirilen nisan ayı dış ticaret değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada iki ülke arasında ilerleyen diplomatik ilişkilere paralel olarak Mısır'la ticari ve ekonomik bağları gelecek dönemde güçlendirmeyi planladıklarını bildirdi.

Aralarındaki siyasi anlaşmazlığa rağmen Mısır'ın Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Türkiye, geçen yıl 4,86 milyar dolar değerinde ticaret gerçekleştirdiklerini ve bu değerin 2012 yılındaki rakamların çok az altında olduğunu belirtiyor.

Ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyet, bugün iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Kahire'ye gitti.

TIKLAYIN - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet Mısır'a gitti

Mısır'la diplomatik temaslar başlamıştı

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler, Müslüman Kardeşler hareketinin lideri ve devlet başkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesine neden olan askeri darbenin ardından kopma noktasına gelmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12 Mart'ta Mısır'la diplomatik temasların başladığını açıklamıştı

Geçen günlerde de Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu. Konuyla ilgili tezkere TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmişti. Dostluk grubunun kurulmasıyla, iki ülke ilişkilerindeki normalleşme sürecine parlamenter diplomasi ayağında da katkı sağlanması amaçlanıyor.