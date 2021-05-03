Habertürk: Dışişleri Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet Mısır'a gitti

Habertürk, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyet Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiğini aktardı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı heyeti Mısır'a gitti.

Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifi geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu. Konuyla ilgili tezkere TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmişti. Dostluk grubunun kurulmasıyla, iki ülke ilişkilerindeki normalleşme sürecine parlamenter diplomasi ayağında da katkı sağlanması amaçlanıyor.

TIKLAYIN - Mısır ve Libya ile dostluk grubu kurulması tezkeresi kabul edildi

Dışişleri Bakanlığı: Önal, Rusya Büyükelçisi'ni kabul etti

Habertürk’te yer alan “Dışişleri Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet Mısır'da!” Haberinden bir gün sonra Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından, Bakan Yardımcısı Önal’ın Rusya Büyükelçisi Aleksei Erkhov’la görüştüğü fotoğraf paylaşıldı.