TİB: Fuat Avni'yi bulamıyoruz

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı İnternet Daire Başkanı Ahmet Kılıç, 17/25 Aralık süreci ve sonrasında attığı tweetlerle fenomen olan Fuat Avni'yle ilgili olarak "Fuat Avni’nin hesabının filtrelenmesi teknik olarak mümkün değil, dünyada böyle bir teknoloji yok. Fuat Avni kendini saklayabiliyor. Bu özelliği var, engellememiz mümkün olmuyor" dedi.

Milli Piyango İdaresinin hesapları geçen hafta Meclis KİT Komisyonunda görüşüldü. Milletvekilleri yasa dışı kumar oynatan internet siteleri ile mücadeleyi sordular. Bu soruyu toplantıda bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, İnternet Daire Başkanı Ahmet Kılıç cevapladı ve bugüne kadar kapatılan bahis siteleriyle ilgili bilgi verdi.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, MHP Adana milletvekili Mevlut Karakaya Başkan Ahmet Kılıç’a ‘’Fuat Avni kim, hakikaten bulunamıyor mu, ulaşılamıyor mu?” diye sordu. Kılıç da şunları söyledi:

”Fuat Avni’nin hesabı bir URL’ye, yani bir adrese tekabül ediyor, o adresin teknik olarak bizdeki erişim sağlayıcılar, Türkcell, Avea, Telekom vesaire tarafından filtrelenmesi mümkün değil, dünyada böyle bir teknoloji yok. İnternette HD ve HD-S tipi yayın var. HD-S yayın, kriptolu bir şekilde gidiyor ve filtre cihazı onu okuyup filtre edemiyor. Dolayısıyla, bir erişim engelleme kararı alınmış olsa dahi, doğrudan o hesabı erişim sağlayıcılar engelleyemiyor. Tek seçenek Twitter’a bildirimde bulunuyoruz. Twitter bunu çıkarıyor, bazen de çıkarmıyor. Epeyce çıkarmadığı var. Politikalarından falan bahsediyorlar. Bunların yurt içinde yetkilisi de yok. Zorlayacak uygulama yapılamıyor. İnternette, yasa dışı içeriklerle mücadele, kişilere, faillere ulaşma konusunda, teknik olarak kişinin kendini saklayabilme özelliği bulunduğu için bunları gerçekleştirmek mümkün olmuyor."