Fuat Avni: Zaman gazetesine kayyum atanması talimatı verildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yle ilgili kulis iddialarının bir kısmının doğru çıkmasıyla Twitter'da fenomen haline gelen Fuat Avni, Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Zaman gazetesine kayyum atanması için talimat verildiğini iddia etti.

Fuat Avni'nin iddiasına göre, Erdoğan, AYM'nin Can Dündar ile Erdem Gül'ün tahliyelerinin yolunu açan "hak ihlali" kararının intikamı için bu operasyon için düğmeye bastı. Fuat Avni, kayyum atanması için 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nin ayarlandığını ileri sürdü.

Fuat Avni'nin tweetleri şöyle:

6. El koyma işlemi esnasında karşı koyma olursa, polise bunu sert bir şekilde bastırması söylenecek. Herkesi sindirmek niyetinde.