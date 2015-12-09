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Cumhuriyet: Fuat Avni'nin tam da bugünlerde konuşması lazım

"Yoksa susturuldu mu?"

09 Aralık 2015 11:46

Twitter fenomeni Fuat Avni, uzun süredir herhangi bir paylaşımda bulunmazken Cumhuriyet'in "Duvar Yazısı" köşesinde "Fuat Avni kayboldu" başlıklı bir yazı yer aldı.

Yazıdaki "Oysa tam da bugünlerde, konuşması lazım" sözleri dikkat çekerken Avni'ye ilişkin şu ifadeler yer aldı:

İnternet fenomenimiz Fuat Avni’den günlerdir ses yok. Son tweetini Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanmalarından sonra 27 Kasım’da attı ve şöyle dedi:

“Can Dündar ve Erdem Gül’e çok geçmiş olsun. Korkusuz insanlar, korkak iktidarların kâbusudurlar.” Gidiş o gidiş. Fuat Avni’den bir daha ses çıkmadı.

Oysa tam da bugünlerde, konuşması lazım. Çünkü “Rus uçağı düşürülecek” sözleri WikiLeaks belgelerine geçti, başka ülkelerde yazılıp duruyor. Ama o sustu. Yoksa susturuldu mu? Bakalım bu suskunluk nasıl bir sonuç verecek.

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