THY’nin üç aylık zararı 1,24 milyar lira

Türk Hava Yolları (THY) yılın ilk üç ayında 1 milyar 238 milyon lira zarar etti. Şirketin ilk üç aydaki “pazarlama” giderleri 930 milyon lira, “genel yönetim” giderleri 240 milyon lira, “finansman” giderleri ise 981 milyon lira oldu.

Geçen yılın aynı döneminde 373 milyon lira kâr eden THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yolladığı rapora göre, şirketin satış hasılatı yüzde 18 artarken satış maliyeti yüzde 29 arttı.

2016’nın ilk üç ayında 6 milyar 431 milyon liralık satış yapan ancak “satışların maliyeti” 6 milyar 84 milyon lira olan şirketin bu dönemdeki “esas faaliyet” zararı 630 milyon lira olarak gerçekleşti.

T24’ün hesaplamalarına göre, geçen yılın ilk üç ayında 659 milyon lira olan “pazarlama” giderleri yüzde 41 artarak 930 milyon liraya çıktı. “Genel yönetim” giderleri ise aynı dönemde yüzde 34 artarak 179 milyon liradan 240 milyon liraya ulaştı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde net 551 milyon lira finansman geliri elde eden THY’nin bu yılın aynı dönemindeki finansman geliri 45 milyon lira, finansman gideri ise 981 milyon lira oldu.

Pegasus da zarar etti

Pegasus'un finansal sonuçlarında da ilk çeyrekte bir önceki yılın ilk çeyreğine göre ciddi bir gerileme gözlendi.

2015 yılının ilk çeyreğinde 157,4 milyon TL zarar açıklayan şirket bu yılın ilk çeyreğinde ise 190,2 milyon TL'lik zarar yazdığını duyurdu.

"Terör etkisi"

İki şirket de yatırımcılara yönelik sunumlarında terör olaylarının bilançolar üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekti. THY, ilk çeyrekte “jeopolitik riskler ve güvenlik sorunlarının Türkiye yönlü direkt trafiği olumsuz etkilediğini” belirttiği sunumunda ayrıca güvenlik endişesi nedeniyle Uzak Doğu kaynaklı, Avrupa yönlü grup iptalleri yaşandığı da ekledi.

Pegasus ise sunumunda, Brüksel, İstanbul, Ankara ve Bursa'da gerçekleşen terör olaylarının doluluk ve birim gelirlerini etkilediği belirtildi.

Güvenlik riski dolayısıyla trafik hacminin gerilemesi TAV Havalimanı'nın kârının daralmasına da neden oldu. Şirketin ilk çeyrek karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44 geriledi.

Business HT’nin haberine göre, havacılık sektörünü takip eden analistlere göre güvenlik risklerinin yarattığı risklerin ciro ve birim fiyatlar üzerinde gösterdiği etki bilançolar üzerinde etkili oldu.

TEB Yatırım Analisti Alper Paksoy, Pegasus ile ilgili yaptığı değerlendirmede Pegasus'un net zararının beklentilerden kötü gelmesinin faaliyet karlılığının beklentilerin altında gelmesinin nedeni olduğunu belirtti.

Paksoy, "Net zararın beklentilerden kötü gelmesini ön analizimize dayanarak havayolunun cirosunun/birim fiyatlarının, dolayısıyla da faaliyet karlılığının, beklenenin biraz altında gelmesine bağlıyoruz. Havayolunun 1Ç16 zararının geçen seneye göre önemli ölçüde artmasınının faaliyet karlılığındaki düşük performanstan ve finansal giderlerindeki artıştan kaynaklandığını gözlemliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Ak Yatırım'ın THY'ye ilişkin değerlendirmelerinde de benzer vurgular öne çıktı. Kurumun değerlendirmesinde THY için yolcu büyümesine ve bilet fiyatlarına ilişkin risklerin ağırlık kazandığına dikkat çekildi.

Nisan'da yolcu sayısı artışı yavaşladı

Havalimanlarını kullanan yolcu istatistikleri söz konusu güvenlik risklerinin ne kadar etkili olduğunu da ortaya çıkardı. Türkiye’de havalimanlarını kullanan yolcu sayısı Nisan’da yüzde 1 artarak 13,8 milyon oldu. Bu artış Mart ayında yüzde 9 olmuştu.

Özellikle dış hatları kullanan yolcu sayısında bu etki daha fazla hissedildi. Mart ayında yüzde 2 artan dış hat yolcu sayısı Nisan ayında yüzde 10 geriledi.

İç hat yolcu sayısı Nisan’da iç hat yolcu sayısı yüzde 9 arttı. Martta artış yüzde 13 olarak gerçekleşti.

Nisan’da İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı dış hat yolcu sayıları sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 3 düştü.

TAV havalimanlarının 6 farklı ülkede işlettiği toplam 13 havalimanında yolcu sayısı Nisan’da yüzde 3 arttı.

Nisan’da şirketin işlettiği havalimanlarında iç hat yolcu sayısı yüzde 5 artış gösterdi. Mart ayında bu alandaki artış yüzde 8 olarak gerçekleşmişti. Mart'ta yüzde 5 artan dış hat yolcu sayısı Nisan'da yüzde 1 arttı.

Turizm şirketlerinin bilançoları

Havacılık şirketleri kadar turizm şirketlerinin ilk çeyrek bilançolarında da jeopolitik risklerin ve güvenlik endişelerinin belirgin etkisi gözlendi.

Bugün açıklanan finansal sonuçlarına göre Net Turizm'in 3 aylık konsolide net zararı 14,5 milyon TL oldu. 2015 yılının ilk çeyreğinde şirket 2,2 milyon zarar açıklamıştı.

Marmaris Altınyunus'un karı ise bir önceki yılın ilk çeyreğine yüzde 149 geriledi.