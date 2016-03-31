Erdoğan'dan 'Batman v Superman' filmi yorumu: Ben tanıtıma değil, THY'nin kârlılığına bir katkısı var mı ona bakarım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, THY'nin “Batman v Superman: Adaletin Şafağı” sponsor olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın ABD yolculuğunda uçkata kendisine eşlik eden Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın filmin gişe gelirinin tanıtıma çok etkisi olduğunu bahsetmesi üzerine Erdoğan, "Ben, kârlılığınıza bir katkısı var mı ona bakarım. 2016 sonununu bekleyelim bakalım" karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde uçakta kendisine eşlik eden gazeteciler arasında yer alan Hürriyet yazarı Vahap Munyar'ın izlenimlerine ilişkin yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyeti ABD'ye götüren TUR uçağının Washington'a inmesine 2 saat kala Başdanışman Mustafa Varank, gazetecilerin bulunduğu bölüme geldi:

- Beyefendi sizleri birlikte maç seyretmeye bekliyor.



26 gazeteci hep birlikte uçağın toplantı bölümüne geçtik. Teknik ekip, Avusturya-Türkiye maçını canlı olarak ekrana yansıtmaya çalışıyordu. Masanın etrafında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhurbaşkanı’nın Başdanışmanlarından Hamza Yerlikaya, yeni Başdanışman Hidayet Türkoğlu vardı.



Maç ekrana yansıdı ama sık sık görüntü donması sorunu oldu. Avusturya’nın golünü göremedik. Teknik ekip sorununu çözmeye çalışırken gözler Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’ya döndü. Erdoğan sordu:



- Arkadaşları topladık, hep birlikte milli maçı seyredelim diye. Sistem çalışacak mı?

- Çalışacak efendim...



O sırada meslektaşlarımızdan biri THY’nin “Batman V Superman: Adaletin Şafağı” filmine sponsorluğunu gündeme getirdi. Aycı, heyecanla anlatmaya başladı:



- Bu sponsorluk bizim için çok doğru bir adım oldu. Filmin gişe geliri şimdiden 460 milyon dolar oldu.



Erdoğan, araya girdi



:- O para kimin kasasına gidiyor? Filmi yapanlara değil mi? THY’nin bu işte kazancı ne olacak?



Aycı, THY için önemli tanıtım sağladığını anlatmaya çalıştı:



- Efendim, sponsorluk müşterilerimizin beğenisini topluyor. Film, havayolu şirketleri arasında önce THY’de eğlence sistemine girecek. Ayrıca, yolcularımıza verdiğimiz çantalara, mönü kartlarına filmden amblemler koymaya başladık. Onlar da çok ilgi çekiyor.



Erdoğan ısrarla sordu:



- Bu sponsorluk THY’nin bilançosuna nasıl yansıyacak?



Aycı, 2016’nın sektör açısından sıkıntılı olduğunu da dikkate alarak iddialı söz vermemeye özen gösterdi:



- Etkisini 2016 sonunda göreceğiz efendim. Tabi bir yandan yatırımlarımız da sürüyor.



Berat Albayrak, Aycı’ya destek verdi:



- Efendim, “Batman V Superman” sponsorluğunun tanıtım açısından etkisi harcanan paraya göre oldukça yüksek.

Aycı, filmin içinde yer almanın ayrıcalığına değindi:

- Efendim, THY’nin filmin içinde görünmesi, tanıtımımıza önemli katkı yapıyor.

Erdoğan, yine de sonuca bakmak gerektiğini vurguladı:

- Ben, kârlılığınıza bir katkısı var mı ona bakarım. 2016 sonununu bekleyelim bakalım.



Aycı, 2015’deki 1 milyar doları aşan kârı anımsattı:



- İnşallah daha iyisini yapmaya çalışacağız.



Bu sohbet sürerken gözler hep ekrandaydı. İlk yarının sonlarına doğru milli takımımız beraberlik golünü attı. Erdoğan, sevinçle yumruğunu havaya kaldırırken, hep birlikte millilerimizi alkışladık.



İlk yarının sonunda yerlerimize döndük...



Zaten uçak Washington için alçalmaya başlamıştı...



Maçın sonucunu inişten önce Varank’tan öğrendik:- 2-1 galibiz.



Terör korkusu, tüm dünyada insanların hareketini kısıtlarken, THY 2016 kârını milyar doların üzerinde tutabilir mi?