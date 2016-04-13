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THY yönetiminde Ensar Vakfı, TÜRGEV ve Zarrab'a ödül veren Türkiye İhracatçılar Meclisi de var

Ensar Vakfı, Karaman'daki tecavüz skandalının ardından eleştirilerin hedefindeydi

13 Nisan 2016 12:56

Karaman’da ortaya çıkan çocuklara tecavüz skandalıyla ilgili eleştirilerin odağında olan Ensar Vakfı’nın Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu’nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Akalın'ın da THY Yönetim Kurulu'nda bulunması tartışma yarattı. Akalın, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da avukatı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, THY yönetiminde yer alan, AKP ile bağlantılı isimler arasında Bilal Erdoğan’ın “en yakın arkadaşlarından” biri olarak tanınan İlker Aycı da var.

THY’nin 9 kişilik yönetim kurulunda dikkat çeken bir başka isim  Mehmet Büyükekşi. Büyükekşi, ABD’de “dolandırıcılıktan” tutuklanmadan önce  Reza Zarrab’a şirketinin rakamlarından hareketle Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un elinden ödül veren Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin başkanlığını yürütüyor. THY’nin bir başka yönetim kurulu üyesi ise, Ensar Vakfı’nın en büyük sponsorlarından Turkcell’in eski CEO’su Muzaffer Akpınar. Akpınar, 2001-2006 döneminde Turkcell CEO’su olarak görev yapmıştı.

THY yönetim kurulunda bir de “İstanbul Büyükşehir Belediyesi kökenliler” var.  AKP iktidara geldikten hemen sonra THY Yönetimine giren, halen de Başkan Vekili olarak görev yapan Temel Kotil, Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemle, onunla birlikte Belediye’de çalışan bürokratlardan biriydi. Ogün Şanlıer de, AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Halk Ekmek AŞ’de 2007-2013 tarihlerinde çalıştı, genel müdür yardımcılığı yaptı.

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