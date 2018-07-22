THY'den yolculara uyarı: Açmadan silin!

Türk Hava Yolları, yolcularını sahte mesajlara karşı uyardı. THY adına düzenlenmiş olarak görünen ödül bilet temalı sahte mesajların bazı sosyal medyada yayılması üzerine THY’den yapılan açıklamada, yolculardan bu mesajların açılmadan silinmesi talep edildi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin resmi Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

“Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda, Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz."