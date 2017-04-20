THY'den uçakta doğan 'Kadiju' bebeğe jest

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadiju bebek ile annesinin sağık durumunun iyi olmasına çok sevindiklerini ifade etti.

Doğumda emeği geçen tüm personeli tebrik eden Aycı, "Elbette ki bir jest düşünüyoruz. O bebek bizim uçağımızda dünyaya geldi. Bebeğin eğitimi, daha sonra da iş hayatına başladığında THY'yi tercih etmesi noktasında elimizden geleni yapacağız. Uçağımızda doğan bebeği, ileride bir THY çalışanı olarak aramızda görmek istiyoruz. Bununla ilgili girişimleri de ilgili makamlar ve aileler nezdinde yapacağız." diye konuştu.

Aycı, ailesinin bebek için Türk vatandaşlığını seçmesi halinde de ilgili makamlara konuyu arz edeceklerini ve tekliflerini yapacaklarını kaydetti.