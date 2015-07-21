THY'den katliam sonrası 'bilet fiyatlarını artırdı' iddiasına yalanlama

Kobanê’ye oyuncak götürmek ve bölgede kütüphane kurmak için yola çıkmayı planlayan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine yönelik bombalı saldırının düzenlendiği Şanlıurfa'da Türk Hava Yolları, (THY) Şanlıurfa seferlerinde yer kalmadığı ve yarınki uçakların biletlerinin ise zamlı olarak satışa sunulduğu iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "THY, tüm havayollarında olduğu gibi bilet satışları için gelir yönetimi modeli kullanır, doluluk arttıkça fiyatlar otomatik olarak yükselir. İstanbul-Urfa için Ankara üzerinden yapılacak uçuşları birleştirerek pahalı bilet satışı yapıyor ifadesi doğru bir yaklaşım değildir" ifadelerine yer verildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Ali Genç yarın yapılacak Şanlıurfa seferlerinin gidiş dönüş bilet fiyatlarının 200 TL olacağını söyledi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Ali Genç Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türk Hava Yolları'nın iç hat bilet fiyatları internet satışları için en üst seviye 309 TL'dir. THY, tüm havayollarında olduğu gibi bilet satışları için gelir yönetimi modeli kullanır, doluluk arttıkça fiyatlar otomatik olarak yükselir. İstanbul-Urfa için Ankara üzerinden yapılacak uçuşları birleştirerek pahalı bilet satışı yapıyor ifadesi doğru bir yaklaşım değildir. İki ayrı uçuş için belirlenen fiyat kullanılarak 'THY fırsatçılık yapıyor' denilmesi büyük haksızlıktır" dedi.



Şanlıurfa'ya ek sefer

Şanlıurfa Suruç'ta yapılan saldırı sonrası kente gitmek isteyen yolcuların yoğun talebi sonrası THY'nin ek sefer çalışmaları yaptığının altını çizen Ali Genç, "Yoğun yaz sezonu nedeniyle doluluk yüksek olduğu bir dönemde yaşanılan üzücü olay sonrası Urfa'ya gitmek için ilave sefer konulması çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca bu gece yapılan seferin uçağı daha büyük kapasiteli uçakla değiştirilerek ilave yer sağlanmıştır. Bu gece açılan kapasite ve yarın konulacak ilave sefer için gidiş dönüş bilet fiyatı 200 TL olarak belirlenmiştir" dedi.