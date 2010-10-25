T24 LogoT24 Logo
Yaşam

THY'DEN İSTANBUL

25 Ekim 2010 22:02

-THY'DEN İSTANBUL-BRÜKSEL SEFERİ AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 25.10.2010 - Türk Hava Yolları (THY), dün İstanbul-Brüksel seferini yapan yolcu uçağının Zaventem Havaalanı'na inişi sırasında yaşadığı sorunla ilgili olarak inceleme ve araştırma yapıldığını bildirdi.  THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, ''24 Ekim 2010 tarihinde İstanbul-Brüksel seferini yapan, TK1937 sefer sayılı uçağımızın, Zaventem Havaalanına inişi sırasında yaşadığı sorunla ilgili olarak inceleme ve araştırma yapılmaktadır. Yapılacak araştırma sonucunda olayın ne olduğu ve nasıl meydana geldiği anlaşılacaktır''denildi. Açıklamada ayrıca, söz konusu uçağın kaptan pilotunun bugün itibarıyla kendi isteğiyle istifa ettiği bilgisine yer verildi. Bugün bazı internet sitelerinde yer alan haberlerde, THY'nin İstanbul-Brüksel seferini yapan Airbus A340-300 tipi yolcu uçağının sol motorunun Zaventem Havaalanı'na inişi sırasında piste çarptığı ve tehlike atlattığı öne sürülmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24