-THY'DEN İSTANBUL-BRÜKSEL SEFERİ AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 25.10.2010 - Türk Hava Yolları (THY), dün İstanbul-Brüksel seferini yapan yolcu uçağının Zaventem Havaalanı'na inişi sırasında yaşadığı sorunla ilgili olarak inceleme ve araştırma yapıldığını bildirdi. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, ''24 Ekim 2010 tarihinde İstanbul-Brüksel seferini yapan, TK1937 sefer sayılı uçağımızın, Zaventem Havaalanına inişi sırasında yaşadığı sorunla ilgili olarak inceleme ve araştırma yapılmaktadır. Yapılacak araştırma sonucunda olayın ne olduğu ve nasıl meydana geldiği anlaşılacaktır''denildi. Açıklamada ayrıca, söz konusu uçağın kaptan pilotunun bugün itibarıyla kendi isteğiyle istifa ettiği bilgisine yer verildi. Bugün bazı internet sitelerinde yer alan haberlerde, THY'nin İstanbul-Brüksel seferini yapan Airbus A340-300 tipi yolcu uçağının sol motorunun Zaventem Havaalanı'na inişi sırasında piste çarptığı ve tehlike atlattığı öne sürülmüştü.