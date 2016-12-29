THY'den işçi zamlarını durdurma teklifi

Türk Hava Yolları (THY), Hava-İş Sendikası'na 2017 yılında işçilere yapılacak yüzde 4+4 toplu sözleşme zammını dondurmayı önerdi. Eğer gelecek yılın sonunda THY kâr ederse işçiye geriye dönük zam verilecek. THY kâr etmezse ne olacağı belirsiz. Sendika öneriyi anketle üyelerine soracak. Anketten çıkacak sonuca göre karar verilecek.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Hava-İş Sendikası’nı ziyaret ederek genel başkan Ali Kemal Tatlıbal ile görüştü. Sendikadan alınan bilgiye göre görüşmede THY Genel Müdürü Ekşi, tüm dünyada yaşanan ve Türkiye’yi de olumsuz etkileyen ekonomik kriz nedeniyle aldıkları tasarruf önlemlerini açıkladı. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, ikram gibi çeşitli maliyetleri düşürdüklerini, birçok kalem ile ilgili 3. taraflarla görüştüklerini belirten Ekşi, sendikadan da 2017’de yüzde 4+4 olan toplu sözleşme zammının uygulanmamasını istedi. Ekşi’nin önerisine göre, eğer 2017 sonunda şirket kâr ederse, geriye dönük yüzde 4+4 zam ve enflasyon farkları işçilere ödenecek. Şirket kâr etmezse ne olacağı ise belirsiz kaldı. Hava-İş Sendikası, 2001’de de THY yönetiminin benzer bir öneri ile geldiğini, çalışanların ücretlerinden 3 ay yüzde 10 oranında kesinti yapıldığını anımsattı.

"Üye fedakârlığa hazır"

Üyelerine bilgilendirme yapan Hava-İş Sendikası internet sitesinde de şu mesajı paylaştı:

"Sizlerden de gelen geri bildirimler neticesinde görüyoruz ki yaşadığımız bu zor süreçte; ülkemizin gururu, bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları çalışanları olarak üyelerimiz, şirketleri için gerekli fedakârlığa hazır. İlerleyen günlerde yapacağımız anketlerden elde edeceğimiz; üyelerimizin talep ve düşünceleri doğrultusunda nihai cevabımızı işveren tarafına ileteceğimizi ifade ettik."