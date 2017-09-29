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THY'den Erbil ve Süleymaniye'ye uçuş açıklaması

"İkinci bir bildirime kadar uçuşlar gerçekleşmeyecek"

29 Eylül 2017 20:11

Erbil ve Süleymaniye uçuşlarının bu akşam saat 18.00’de sona ereceğinin açıklanmasının ardından Türk Hava Yolları, ikinci bir bildirime kadar uçuşların gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Süleymaniye ve Erbil kentlerindeki havalimanlarında, uluslararası hava trafiğini askıya alma kararı nedeniyle bu iki kent için planlanmış tüm tarifeli uçuşlarımız 29 Eylül tarihi saat 18:00'dan itibaren ikinci bir bildirime kadar gerçekleştirilemeyecektir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz. Saygılarımızla.”

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği bağımsızlık referandumu sonrası Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşların yapılmayacağını belirterek, mağdur olan varsa özel uçak gönderileceğini açıklamıştı.

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