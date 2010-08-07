-THY'DEN "KİLOLU KABİN MEMURU" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A)- 06.08.2010 - Kilolu kabin memurlarının ücretsiz izne çıkarıldığı iddialarına ilişkin olarak Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada ''Ortaklığımız yönetmeliği gereği kabin amirleri ve kabin memurları, görevlerini sürdürdükleri sürece, işe girerken kabin memuru adayında aranılan şartları korumak zorundadır'' denildi. Açıklamada, boyu ile kilosu arasında 15 kilonun üzerinde fark olan 13 kadın, 15'i erkek 28 kabin memuruna 6 ücretsiz izin verildiği, bu personelden uygun kiloya ulaşanların hemen görevlerine başlatılacakları ifade edildi. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, dünyadaki tüm hava yollarında kilo ve boy kriterinin kabin ekibi için önemli bir faktör olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: ''Hatta bazı hava yollarının belirli bir bedendeki üniformayı deneterek işe alım yaptıkları ve tüm kabin memurlarının görev yaptıkları sürece aynı beden uniforma kullanmak zorunda oldukları bilinen bir gerçektir. Bazı hava yolları kol uzunluğu, beden ölçüleri gibi ilave kriterler de belirlemektedir.''