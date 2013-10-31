'THY'de ruj yasağından haberim yok' diyen Kotil, yasağın altına imza atmış!

İnan Ketenciler

Daha önce, “Bizim ruj rengiyle ilgili bir problemimiz yok. Ancak nasıl olmuşsa alt seviyedeki yöneticiler bize sormadan böyle bir karar almış. Bu karar uygulanmayacak” diyen THY Genel Müdürü Temel Kotil’in, kırmızı, bordo ve pembe ruju yasaklayan “Kabin El Kitabı”nı 11 Ocak 2013’te imzalayarak onayladığı ortaya çıktı.

Türk Hava Yolları (THY), kadın kabin memurlarının kullanacakları ruj renklerine geçen yıl standart getirmişti. Pastel tonların kullanılmasını isteyen yönetmelikte kırmızı, bordo, pembe ve diğer frapan renklerle yapılan makyaj yasaklanmış, ruj rengi ile birlikte hosteslerin dövme yaptırması ve saçlarını topuz yapmaları da yasaklar arasına girmişti.

THY’deki kırmızı ruj yasağı sosyal medyada geniş yankı bulmuş, tepkiler üzerine açıklama yapan THY Genel Müdürü Temel Kotil, 9 Mayıs 2013’te "Bizim ruj rengiyle ilgili bir problemimiz yok. Ancak nasıl olmuşsa alt seviyedeki yöneticiler bize sormadan böyle bir karar almış" demişti.

Ruj yasağıyla ilgili THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada da "Genel kabul görmüş uygulamalara göre, hizmet sektöründe çalışan personelin sade, bakımlı ve pastel tonlarda makyaj yapması tercih edilmektedir. Ortaklığımızın mevcut üniformasında yer almayan kırmızı, koyu pembe vb. renkte oje ve ruj da görsel bütünlüğü bozmaktadır. Kabin ekiplerinin yolcuya servis esnasında en çok göz önünde olan ellerinin ve yüzlerinin görünümü ayrı bir önem taşıdığı gibi doğal bir görüntünün iletişimde daha ılımlı ve ulaşılabilir bir etki yarattığı da tecrübe edilmiştir” denilmişti.

Kotil, ‘haberim yok’ dediği yasağın altına imza atmış

THY tarafından ilk kez 1 Mayıs 2006’da hazırlanan ve 1 Ocak 2013’te revize edilen “Kabin El Kitabı” ise kırmızı ruj yasağıyla ilgili “alt seviyedeki yöneticiler bize sormadan böyle bir karar almış” sözlerini yalanlıyor.

THY yönetimi tarafından personele dağıtılan “Kabin El Kitabı”nın Temel Kotil tarafından 11 Ocak 2013’te imzalanarak onaylandığı görülüyor.

“Kabin El Kitabı”nın “Dış Görünüm ve Kişisel Davranışlar” kısmında, makyajla ilgili kurallar şöyle sıralanıyor:

Abartılı takma kirpik de yasak

“Makyaj yapmak zorunludur. Makyaj, frapan olmayacak, kullanılan makyaj malzemesi kesinlikle pastel renklerde olacaktır. Kaşların doğal görüntüsü bozulmamalıdır. Abartılı biçimde şekillendirme ve/veya dövme yapılamaz. Ruj, allık, far mutlaka kullanılmalıdır.

Göz kalemi siyah, kahverengi, lacivert veya koyu yeşil tonlarda kullanılabilir. Uygulanan rimel yalnızca kahve veya siyah renk olmalıdır.

Pul ya da sim içeren ürünler kullanılamaz.

Göz kalemi ince çizgi olarak sürülebilir. Gözün dış kenarlarına çizilen uzantılar olmamalıdır. Abartılı takma kirpik kullanılamaz.

Kırmızı, bordo, pembe ve diğer frapan renkli rujlar kullanılamaz. Seçilen rujun rengi, tene uyumlu pastel tonlarda olmalıdır.”