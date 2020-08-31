THY Yönetim Kurulu'ndaki dokuz yöneticiden altısının sivil havacılık tecrübesi yok

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanan dokuz kişiden altısının göreve geldiklerinde sivil havacılık alanında tecrübesi yoktu.

Yakın zamanda Vakıfbank Yönetim Kurulu'na eski milletvekilleri ve milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın atanması tepki çekmişti. Vakıfbank'ta yaşanan gelişmeler akıllara THY'nin yönetimine sivil havacılık tecrübesi olmayan isimlerin atanmasını getirdi.

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre, atanan altı kişiden ikisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mezunu olduğu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunu.

Bir diğer üye belediye başkanlığı döneminde Erdoğan'ın danışmanlığını yapan, ardından uzun yıllar sigorta sektöründe çalışan bir isim.

Atanan isimlerden bir diğeri AKP’nin yakın temasta olduğu TÜRGEV ve KADEM’de yöneticilik yapıyor, edebiyat eğitiminin ardından mütercim tercümanlık yapan bir isim. Altı kişiden biri ise akademisyen ve özel bir üniversitede İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nde görev yapıyor.

Sivil Havacılık Eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, THY Yönetim Kurulu'ndaki bu değişiklikleri, “Bilal Ekşi Sivil Havacılık Genel Müdürü olarak görev yaparken tüm şirketlerin sırlarına hakim oldu. Bu kişinin tekrar THY'de yönetici yapılması doğru değildir” diye yorumladı.

Oktay Erdağı, dünyada genel müdürlerin sivil havacılık otoriteleri tarafından değerlendirildiklerini ve Form 4'le yetkilendirildiklerini kaydederek, “Bir hata yaptıklarında sivil havacılık, genel müdürü görevden dahi alabilir. Ancak THY'de Yönetim Kurulu Başkanı havacılık kökenli genel müdürü “bypass” etmiş durumda. THY eski Başkanı Hamdi Topçu, döneminden beri devam eden bu mevcut yönetim şekli başta EASA olmak üzere tüm uluslararası kurallara uygun değildir” dedi.

THY Yönetim Kurulu’ndaki isimler ve havacılık alanındaki tecrübeleri şöyle: