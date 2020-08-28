Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atanan Hamza Yerlikaya'nın 'bankacılık tecrübesi' boş bırakıldı

Yakın zamanda yönetim kuruluna milli güreşçi Hamza Yerlikaya’nın getirilmesiyle gündeme gelen Vakıfbank’taki atamalar yönetim kurulunda ilgi çekici bir tablo yarattı. Uzun yıllar bankacılık tecrübesi edinen isimler tecrübesi olmayan eski siyasetçilerin altında çalışıyor.

Yerlikaya’nın yanı sıra, AKP eski milletvekillerinden Abdülkadir Aksu geçen yıl bankanın yönetim kurulu başkanlığına, Sadık Yakut yönetim kurulu üyeliğine getirilmişti.

Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre, Vakıfbank Yönetim Kurulu'nun dokuz üyesinin üçü bankacılık tecrübesine sahip değil. Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan 1 Ocak-30 Haziran dönemine ait finansal raporundaki bilgilere göre, bankanın en tepesindeki isim olan Abdülkadir Aksu ile Kayseri eski milletvekili Sadık Yakut sektörde bir yıllık kıdeme sahip.

Tecrübeye tire çekildi

Raporda 12 Haziran'da Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Hamza Yerlikaya'nın “Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi” kısmı ise boş bırakıldı. Vakıfbank'ın yönetim kurulunda yer alan bazı isimlerin mesleki tecrübelerinin 30 yılı aştığı görülürken, çok sayıda genel müdür yardımcısının da 25 yıldır bankacılık sektöründe görev yaptığı görüldü.