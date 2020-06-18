Meclis'te Hamza Yerlikaya gerginliği; "Atama yaptığınız yerler ‘kanka yönetim kurulları’ değil, banka yönetim kurulları!"

Meclis Genel Kurulu’nda, kamu bankalarının ekonomiye etkilerinin incelenmesi ve siyasi atamaların araştırılması amacıyla HDP’nin verdiği araştırma önergesinin görüşmelerinde Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’na güreşçi Hamza Yerlikaya’nın atanması tartışma konusu oldu. AKP, CHP ve HDP milletvekilleri sözlü olarak birbirine girdi.

AKP Milletvekili Tamer Dağlı, "Bu bankaların sporla ilgili hizmetleri de vardır. Hamza Yerlikaya gibi bu vatanı seven bütün sporcularımıza ne yapsak azdır. Eğer Hamza'dan rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, milli güreşçi, eski AKP Milletvekili Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank Yönetim Kurulu’na atanmasını eleştirdi. “Sayın Hamza Yerlikaya hangi liyakatiyle acaba şu anda Vakıfbank’ın yönetimine atandı biz bunu çok merak ediyoruz” diyen Paylan, “Ekonomiyle ilgili hiçbir eğitimi yok. Tek bir vasfı var, güreşçilik. Acaba ne yapacak Sayın Hamza Yerlikaya? Kredi verilirken vatandaşa nasıl künde atılır, vatandaş nasıl taklaya getirilir, vatandaş nasıl tuş edilir, yandaş olmayan şirket nasıl kündeye getirilir ve tuş edilir, acaba bunu mu öğretecek yönetim kurulunda? Bunu çok merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Özgür Karabat: Kanka değil banka yönetim kurulu

CHP Grubu adına konuşan Özgür Karabat, “Atadığınız, atama yaptığınız yerler ‘kanka yönetim kurulları’ değil, banka yönetim kurulları farkında mısınız?” diye sordu, Yerlikaya’nın ataması için de “Sporcular hepimizin sporcusu. O sporculara da yazık etmeyin, milleti kündeye getirmeyin, milleti tuş etmeyin” dedi.

Tamer Dağlı: Atamalar hukuki

AKP grubu adına konuşan Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Bankacılık Kanunu’na göre genel müdür için öngörülen şartların yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası için arandığını belirterek şunları söyledi:

“Genel müdürlük için istenen şartlar nedir? Hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde; mühendislik alanın lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık mesleki deneyime sahip olmaları şarttır. Dolayısıyla kamu bankalarına yapılan atamalarda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na aykırı bir husus yoktur ve 9 kişiden ağırlıklı olarak oluşan yönetim kurulu üyelerinden en az 6 üye bu şartları taşımaktadır. Yapılan atamalar hukuki olduğu gibi, kamu bankalarımızın başarıları tercihlerin ne kadar doğru olduğunun da göstergesidir. Türkiye’de ‘görev zararı’ adıyla Hazine’ye büyük yükler oluşturan kamu bankalarının yerinde şimdi vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap veren toplumun tüm kesimlerine hitap eden, büyük yatırımlarımıza finansman sağlayan güçlü kamu bankalarımız vardır.”