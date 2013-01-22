THY yolcuları havalimanında mahsur kaldı

Los Angeles-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağında kalkıştan hemen sonra kabin basınç arızası meydana geldi. Uçak LAX Havalimanı’na geri dönerken, 11 saat havalimanında bekleyen yolcular arızanın giderilmesiyle sabah 04.30’da İstanbul’a geldi.

İstanbul seferini yapan Boeing 777-300ER tipi uçakta kalkıştan sonra kabin basıncı arızası meydana geldi.

Pilotlar arızanın giderilmesi amacıyla kalkış yapılan LAX Havalimanı'na inmeye karar verdi.

İçinde 269 yolcusu bulunan uçak, yakıt boşaltıp ağırlığını azalttıktan sonra Los Angeles Havalimanı'na Türkiye saati ile dün saat 05.50'de indi.

LAX Havalimanı’na geri dönen uçak bakıma alınırken, uçakta bulunan yolcular yaklaşık 11 saat havalimanında beklemek zorunda kaldı. Arıza nedeniyle dün saat 17.35’de İstanbul’da olması planlanan uçak 11 saat rötarla sabah 04.30’a Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı



'Hangar gibi bir yerde saatlerce bekledik'



THY uçağı yolcularından Hakan Kayadelen LAX Havalimanı’nda yaşanılanları anlattı.

Uçağın havalanmasından iki saat sonra arıza nedeniyle havalimanına geri döndüklerini belirten Kayadelen, “Los Angeles’ten havalandık. Havalandıktan iki saat sonra kabinin bagaj kısmında hafif bir kabarma görüldü. Hostes hanım geldi. Sonra diğer kabin memurları ve kaptanlar geldi. Daha sonra uçağın kaptan pilotu, ‘Yakıtı boşaltıyoruz ve geri dönüyoruz’ diye anons yaptı. Los Angeles’e geri döndükten sonra yanlışlar silsilesi başladı. İlk anonsta bize ‘Merdiven gelecek lütfen bekleyin’ diye. Herkes valizlerini aldı ve beklemeye başladı. Tam üç saat sonra merdiven geldi ve uçaktan indik. Otobüse bindik ve uzun bir mesafe yol kat ettikten sonra hangar gibi bir yere gittik. Beş saat orada bekledik ve daha sonra sandviç ve su ikram ettiler. Yetkililer 20 dakika sonra arıza giderileceğini söylediler. Tam 11 saat bizi orada beklettiler. Bize otel teklif edilmedi. Tam uçağa geçerken insanların siniri bozuldu ve oradaki THY yetkilileri Amerikan polislerini çağırdı. Bir yolcu rahatsızlandı ambulans geldi. 36 saat sonra İstanbul’a geldik" dedi.



'Los Angeles’ta kalacaktım'



Yolculardan Mehmet Akat ise şunları söyledi:

"Oradaki personel bize yanlış bilgiler verdi. Los Angeles’te yaşayan bazı insanlar evine dönecek iken uçağın kalkacağını söylemeleri üzerine birçok insan havalimanında beklemek zorunda kaldı. Bende Los Angeles’te kalacaktım benim fikrimi değiştirdiler ve uçak kalkacak dediler. 12 saate yakın bir süre bekledik. Herkes perişan oldu."