THY ve Pegasus toplam 5.5 milyar lira zarar açıkladı; “Devlet, havacılık sektörünü yurt dışındaki örneklerde olduğu gibi destekleyerek rahatlatabilir”

Pandeminin etkili olduğu ilk 6 ayda THY 4.2 milyar, Pegasus 1.3 milyar lira zarar ettiğini açıkladı. Sektör temsilcileri “Devlet, havacılık sektörünü yurt dışındaki örneklerde olduğu gibi destekleyerek rahatlatabilir” dedi.

Seyahat kısıtlamaları nedeniyle nisan ve mayıs aylarında tarifeli uçuş yapamayan THY ve Pegasus ilk altı aylık raporlarını açıkladı.

Türk Hava Yolları geçtiğimiz yıl ilk 6 ayda 4.9 milyar dolar yolcu, 799 milyon dolar kargo olmak üzere toplam 5.9 milyar dolar gelir elde etmişti. Bu yıl aynı dönemde yolcu gelirleri yüzde 57 düşerek 2.1 milyar dolar, kargo gelirleri yüzde 51 artarak 1.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Buna göre THY'nin net zararı 4 milyar 270 milyon lira olarak açıklandı.

Pegasus ise 2019 yılının aynı döneminde 697.2 milyon Euro olan gelirlerinin yüzde 56 düşüşle 308.7 milyon Euro'ya gerilediğini açıkladı. Maliyetlerin ise yüzde 36'lık azalmayla 641.6 milyon Euro'dan 408.8 milyon Euro'ya indiği duyuruldu. Pegasus ilk altı aydaki net zararını ise 1 milyar 328 milyon TL olarak açıkladı.

THY'de son dönemde çok tartışılan personel maaşlarıyla ilgili durum da raporda net bir şekilde ortaya çıktı. THY, personeline pandeminin etkili olduğu ikinci çeyrekte, kısa çalışma ödeneği ile geçtiğimiz yıla göre yüzde 78.5 daha az para verdi. Ödenen miktar 617 milyon dolar oldu.

TIKLAYIN - THY'de maaş krizi sürüyor, yeni istifalar gelmeye devam ediyor!

Sözcü'den Yusuf Demir imzalı habere göre, Türkiye'de havacılık sektörü ekonomisine en hakim isimlerden Havayolu Çalışanları Sendikası (Hava-Sen) Genel Başkanı Kpt. Plt. Seçkin Koçak, THY çalışanının pandemide şirkete yük olmadığını belirterek, “Personel gideri 2020 ikinci çeyreğinde yüzde 78.5 azalarak 127 milyon dolara (aylık 42 milyon dolara) düştü” dedi.

Sivil Havacılık Eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı da “Başta THY olmak üzere Pegasus ve tüm özel havayolu şirketlerimize doğrudan destek şarttır. Aksi halde Türkiye 90 yılda büyük zorluklarla elde ettiği, yetişmiş insan gücü, uçaklar gibi kazanımları kaybedecektir” dedi.